сделать морфемный разбор слоа: пальто ,такси , пианино, кафе , фойе.
Русский язык
сделать морфемный разбор слоа: пальто ,такси , пианино, кафе , фойе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)корень - пальто приставки суфикса и окончания нет 2)корень - такси приставки суффикса и окончания нет 3)корень - пианино 4)корень - кафе 5)корень - фойе т.к. это несклоняемые имена существительные
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