из 523 цыплят,выведенных в инкубаторе,петушков оказалось на 25 меньше,чем курочек Сколько курочек и сколько петушков было выведено в инкубаторе?

Математика

из 523 цыплят,выведенных в инкубаторе,петушков оказалось на 25 меньше,чем курочек Сколько курочек и сколько петушков было выведено в инкубаторе?

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