из 523 цыплят,выведенных в инкубаторе,петушков оказалось на 25 меньше,чем курочек Сколько курочек и сколько петушков было выведено в инкубаторе?
Математика
из 523 цыплят,выведенных в инкубаторе,петушков оказалось на 25 меньше,чем курочек Сколько курочек и сколько петушков было выведено в инкубаторе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 523-25=498(цыплят)-петушков и курочек вместе без 25 2) 498/2=249(петушков)-было выведено 3) 249+25=274(курочки)- было выведено ответ: 249 петушков и 274 курочки
Гость:
Пусть петушков было х, тогда курочек было х+25, тогда: х+х+25=523 2х+25=523 2х=523-25 2х=498 х=498:2 х=249 Значит петушков было х=249, а курочек х+25=274.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?
Математика
Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая...
Математика
в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны.сколько лет каждому дереву,если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Геометрия
Через точку А, удаленную от плоскости альфа на расстояние корень из 3 см, проведена прямая, пересекающая плоскость альфа в точке В. Найдите угол ме...