Если в кафе за каждый стол сядут по 3 человека, то останутся свободными 5 столов, а если сядут по 2 человека , то 5 человек останутся без места. Сколько столов и сколько человек в кафе
Алгебра
Если в кафе за каждый стол сядут по 3 человека, то останутся свободными 5 столов, а если сядут по 2 человека , то 5 человек останутся без места. Сколько столов и сколько человек в кафе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - количество столов. y - количество человек система уравнений: (y-5)/2=x x-5=y/3 y/2-5/2 - 5 = y/3 y/6 = (5+10)/2 y = 15*3=45 x=20 Ответ: 45 человек, 20 столов
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