Если в кафе за каждый стол сядут по 3 человека, то останутся свободными 5 столов, а если сядут по 2 человека , то 5 человек останутся без места. Сколько столов и сколько человек в кафе

Алгебра

Если в кафе за каждый стол сядут по 3 человека, то останутся свободными 5 столов, а если сядут по 2 человека , то 5 человек останутся без места. Сколько столов и сколько человек в кафе

Автор: Гость