С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?

Математика
С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если с 20кг.в - 0,5кг.с      то         с   Хкг.в - 45кг.с       решим пропорцию             5Х =20 х 45           5Х = 900            Х =900 : 5            Х =180 кг морской воды
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