С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?
Математика
С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если с 20кг.в - 0,5кг.с то с Хкг.в - 45кг.с решим пропорцию 5Х =20 х 45 5Х = 900 Х =900 : 5 Х =180 кг морской воды
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