С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?

Математика

С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?

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