Через точку А, удаленную от плоскости альфа на расстояние корень из 3 см, проведена прямая, пересекающая плоскость альфа в точке В. Найдите угол между прямой АВ и плоскостью альфа, если АВ=2см.
Геометрия
Через точку А, удаленную от плоскости альфа на расстояние корень из 3 см, проведена прямая, пересекающая плоскость альфа в точке В. Найдите угол между прямой АВ и плоскостью альфа, если АВ=2см.
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