Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая девочка?
Математика
Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Маша нашла х ракушек, тогда Лена нашла 2х ракушек, а Галя 4х ракушек, составим уравнение: х+2х+4х=35 7х=35 х=35:7 х=5 Значит Маша нашла х=5 ракушек, Лена нашла 2х=2·5=10 ракушек, а Галя 4х=4·5=20 ракушек.
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