Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая девочка?

Математика

Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая девочка?

Автор: Гость