в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны.сколько лет каждому дереву,если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Математика
в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны.сколько лет каждому дереву,если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дубу х лет, тогда сосне х·0,6 лет, составим уравнение: х-х·0,6=84 0,4·х=84 х=84:0,4 х=210 Значит дубу х=210 лет, а сосне х·0,6=210·0,6=126 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через точку А, удаленную от плоскости альфа на расстояние корень из 3 см, проведена прямая, пересекающая плоскость альфа в точке В. Найдите угол ме...
Алгебра
Если в кафе за каждый стол сядут по 3 человека, то останутся свободными 5 столов, а если сядут по 2 человека , то 5 человек останутся без места. Ск...
Математика
С 20 кг морской воды можно добыть 0,5 кг соли.Сколько нужно взять морской воды, чтобы добыть45 кг соли?
Математика
В 620 граммах раствора есть 40% соли. добавили 180 грамм воды. Какой процент содержания соли теперь?