в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны.сколько лет каждому дереву,если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?

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Пусть дубу х лет, тогда сосне х·0,6 лет, составим уравнение: х-х·0,6=84 0,4·х=84 х=84:0,4 х=210 Значит дубу х=210 лет, а сосне х·0,6=210·0,6=126 лет.