ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?

История

ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?

Автор: Гость