ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?
История
ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 * 5 : 3 = 30 : 3 = 10 грибов всего нашел ежик 6 подосиновиков ( по условию) 10 - 6 = 4 гриба - не подосиновика
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