главные признаки понятия "природная зона"
Українська література
главные признаки понятия "природная зона"
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Гость:
Определение природной зоны по плану: 1.Климат 2.Выпадение осадков 3.В каком поясе находится 4.Откуда идут пассаты
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