главные признаки понятия "природная зона"

Українська література
главные признаки понятия "природная зона"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение природной зоны по плану: 1.Климат 2.Выпадение осадков 3.В каком поясе находится 4.Откуда идут пассаты  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому ...
Ответить
Математика
из 523 цыплят,выведенных в инкубаторе,петушков оказалось на 25 меньше,чем курочек Сколько курочек и сколько петушков было выведено в инкубаторе?
Ответить
История
ежик нашел в лесу 6 подосиновиков.это составило 3/5 всех грибов,которые нашел ежик.сколько всего грибов он нашел?сколько было подосиновиков?
Ответить
Математика
Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя нашла в 4 раза больше,чем Маша, а Лена - в 2 раза больше,чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая...
Ответить
Математика
в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны.сколько лет каждому дереву,если возраст сосны составляет 60% возраста дуба?
Ответить