по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому закончили пахоту за 12 дней.Сколько гектаров было вспахано?
Алгебра
по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому закончили пахоту за 12 дней.Сколько гектаров было вспахано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х га -планировалось ежедневно пахать по плану, а (х+5) га пахалось в действительности, то 14х=12(х + 5) 14х=12х+60 х = 30 30 га планировалось пахать в день, значит 30*14=420(га) - площадь вспаханного поля
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