по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому закончили пахоту за 12 дней.Сколько гектаров было вспахано?

Алгебра

по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому закончили пахоту за 12 дней.Сколько гектаров было вспахано?

Автор: Гость