Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.

Физика

Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.

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