Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.
Физика
Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Ci ξ=ω\t Δt=3мин 180 c ω=2πНю Ню=120об\мин 2об\с ξ=2πНю\t ξ-?N-? ξ=4\180*π=1\45π Т=1\Ню Т=t\N t\N=1\Ню N=Нюt N=180*2=360 об
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