Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.

Физика
Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за это время.
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Гость:
Дано               Ci                  ξ=ω\t Δt=3мин         180 c               ω=2πНю Ню=120об\мин  2об\с             ξ=2πНю\t ξ-?N-?                                     ξ=4\180*π=1\45π Т=1\Ню Т=t\N t\N=1\Ню N=Нюt N=180*2=360 об
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