На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?

Математика
На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12этапов.5кругов по 360м=1800м     1800:150=12  
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