На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?

Математика

На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?

Автор: Гость