На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?
Математика
На кольцевой дорожке длиной 360м проводится эстафета,длина каждогоэтапа которой 150м. Старт и финиш находятся в одном и том же месте.Какое наименьшее число этапов может быть в этой эстафете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12этапов.5кругов по 360м=1800м 1800:150=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Колесо, вращаясь равноускоренно, через 3 минуты после начала вращения приобретает частоту 120 об/мин. найти угловое ускорение и число оборотов за э...
Українська література
Алгебра
по плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и по этому ...