4sinxcosx=1
Алгебра
4sinxcosx=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4sinxcosx=1, 2sinxcosx=1/2, sin2x=1/2, 2x=(-1)^k*(П/6)+Пk, x=(-1)^k*(П/12)+Пk/2
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