У сплаві, маса якого дорівнює 250 кг, міститься 20 кг міді. У скільки разів маса сплаву більше за масу міді, яку він містить ? Яку частину сплаву становить мідь?
Қазақ тiлi
У сплаві, маса якого дорівнює 250 кг, міститься 20 кг міді. У скільки разів маса сплаву більше за масу міді, яку він містить ? Яку частину сплаву становить мідь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 250:20=1,25 (раз) больше масса сплава больше 2) 20:250=2/25 (часть) сплава составляет медь
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