У сплаві, маса якого дорівнює 250 кг, міститься 20 кг міді. У скільки разів маса сплаву більше за масу міді, яку він містить ? Яку частину сплаву становить мідь?

Қазақ тiлi

У сплаві, маса якого дорівнює 250 кг, міститься 20 кг міді. У скільки разів маса сплаву більше за масу міді, яку він містить ? Яку частину сплаву становить мідь?

Автор: Гость