мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?
Математика
мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 1) 132-12=120 (км) проехал мотоциклист за 3 часа 2) 120:3=40 (км/час) Ответ: мотоциклист ехал со скоростью 40 км/час. 2 способ: Пусть мотоциклист ехал со скоростью х, тогда: 3х+12=132 3х=132-12 3х=120 х=120:3 х=40 Ответ: мотоциклист ехал со скоростью 40 км/час.
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