мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?

Математика

мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?

Автор: Гость