мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12 км,то его путь станет равен 132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?

История

мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12 км,то его путь станет равен 132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?

Автор: Гость