На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.
Геометрия
На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC^2+BD^2=4*AB^2, AC^2+100=4*169, AC^2=676-100=576, AC=24 S=1/2*AC*BD=1/2*24*10=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12км,то его путь станет равен132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?
История
мотоциклист ехал 3ч с некоторой скоростью.Если он проедет еще 12 км,то его путь станет равен 132км.с какой скоростью ехал мотоциклист?
Физика
В результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72 км/ч до 7,2 км/ч. Определите ускорение автомобиля
Алгебра