На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.

Геометрия

На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.

Автор: Гость