Найти углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна одной из его сторон.
Геометрия
Найти углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна одной из его сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файл...
Русский язык
Почему телевизор сейчас вытесняет книгу?Да потому,что он отвлекакет вас от забот.Но телевизор диктует вам,что и когда смотреть.А вы выбираете книгу...
Геометрия
На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.