Найти углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна одной из его сторон.

Геометрия
Найти углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна одной из его сторон.
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