По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней.Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше,чем намечалось по плану,и поэтому закончила работу за 12 дней.Сколько гектаров вспахано?

Алгебра

По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней.Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше,чем намечалось по плану,и поэтому закончила работу за 12 дней.Сколько гектаров вспахано?

Автор: Гость