По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней.Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше,чем намечалось по плану,и поэтому закончила работу за 12 дней.Сколько гектаров вспахано?
Алгебра
По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней.Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше,чем намечалось по плану,и поэтому закончила работу за 12 дней.Сколько гектаров вспахано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(га)-вспахано за день. Тогда 14х(га)-вспахано за 14 дней. Составим уравнение: 14х=12х+60 14х-12х=60 2х=60 х=30 га Ответ: 30 га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и равна одной из его сторон.
Экономика
Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файлп через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файл...
Русский язык
Почему телевизор сейчас вытесняет книгу?Да потому,что он отвлекакет вас от забот.Но телевизор диктует вам,что и когда смотреть.А вы выбираете книгу...
Геометрия
На рисунке диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O, AB=13см, BD=10 см. Найдите AC и площадь ABCD.