За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока Буратино заплатил 20 сольдо. Сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 сольдо?

Математика

За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока Буратино заплатил 20 сольдо. Сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 сольдо?

Автор: Гость