За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока Буратино заплатил 20 сольдо. Сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 сольдо?
Математика
За 3 корочки хлеба и 2 кружки молока Буратино заплатил 20 сольдо. Сколько стоит одна корочка хлеба, если она дешевле одной кружки молока на 5 сольдо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть корочка хлеба стоит х, тогда молоко стоит х+5, тогда: 3·х+2·(х+5)=20 3х+2х+10=20 5х=20-10 5х=10 х=10:5 х=2 Значит корочка хлеба стоит х=2 сольдо, а молоко стоит х+5=2+5=7 сольдо
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