Овчарка погналась за лисой,когда между ними было расстояние 99м.скачок лисы 1.1м,скачок овчарки 2.2м.Когда овчарка делает 19 скачков,лиса делает 29 скачков.Сколько метров проскачут они,пока овчарка догонит лису?

Математика
Овчарка погналась за лисой,когда между ними было расстояние 99м.скачок лисы 1.1м,скачок овчарки 2.2м.Когда овчарка делает 19 скачков,лиса делает 29 скачков.Сколько метров проскачут они,пока овчарка догонит лису?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=1.1*29= S2=2.2*19= S=S1+S2 S=31.9+41.8=73.7м
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