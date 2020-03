Найдите координаты точек пересечения функций у=10/х и у= х- 3

Гость: Гость:

I способ: [latex] \left \{ {{y= \frac{10}{x} } \atop {y=x-3}} \right. [/latex] [latex]x

eq 0[/latex] [latex] \left \{ {{y=x-3} \atop {xy=10}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{y=x-3} \atop {x(x-3)=10}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{y=x-3} \atop { x^{2} -3x-10=0}} \right. [/latex] [latex]D=(-3)^2-4*1*(-10)=9+40=49[/latex] [latex]x_1= \frac{3+7}{2}=5 [/latex] [latex]x_2= \frac{3-7}{2}=-2 [/latex] [latex] \left \{ {{x_1=5} \atop {y_1=5-3}} \right. [/latex] или [latex] \left \{ {{x_2=-2} \atop {y_2=-2-3}} \right. [/latex] [latex] \left \{ {{x_1=5} \atop {y_1=2}} \right. [/latex] или [latex] \left \{ {{x_2=-2} \atop {y_2=-5}} \right. [/latex] Ответ: [latex](5;2)[/latex]; [latex](-2;-5)[/latex] II способ: [latex]x-3= \frac{10}{x}[/latex] [latex]x

eq 0[/latex] [latex](x-3)*x= {10}[/latex] [latex] x^{2} -3x-10=0[/latex] [latex]D=(-3)^2-4*1*(-10)=9+40=49[/latex] [latex]x_1= \frac{3+7}{2}=5, [/latex] тогда [latex]y_1=5-3=2[/latex] [latex]x_2= \frac{3-7}{2}=-2, [/latex] тогда [latex]y_2=-2-3=-5[/latex] Ответ: [latex](5;2)[/latex]; [latex](-2;-5)[/latex]