____education in England begins at the age of five

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____education in England begins at the age of five
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