Ее масло в медицине используется как слабительное

Биология
Ее масло в медицине используется как слабительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касторовое масло......
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