Экипировка русских воинов 13-14 веков

Обществознание
Экипировка русских воинов 13-14 веков
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Шлем, кольчуга, обоюдоострый меч, щит
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