Сколько грамм в 35 тоннах и 7 центнеров?

Математика
Сколько грамм в 35 тоннах и 7 центнеров?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35тонн=35000000грамм 7центнеров=700000грамм
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