Помоги надо срочно Решить уравнение 1. а)x²-x-56=0. б)5x²-18x+16=0 2.(2x+1)(4x²-2+1)-1=1,6x²(5x-2) мне сейчяс надо,помогите срочно нужно.

Алгебра

Помоги надо срочно Решить уравнение 1. а)x²-x-56=0. б)5x²-18x+16=0 2.(2x+1)(4x²-2+1)-1=1,6x²(5x-2) мне сейчяс надо,помогите срочно нужно.

Автор: Гость