Помоги надо срочно Решить уравнение 1. а)x²-x-56=0. б)5x²-18x+16=0 2.(2x+1)(4x²-2+1)-1=1,6x²(5x-2) мне сейчяс надо,помогите срочно нужно.
Алгебра
Помоги надо срочно Решить уравнение 1. а)x²-x-56=0. б)5x²-18x+16=0 2.(2x+1)(4x²-2+1)-1=1,6x²(5x-2) мне сейчяс надо,помогите срочно нужно.
Ответ(ы):
Гость:
x²-x-56=0 x₁+x₂=-b - теорема Виета x₁x₂=c x₁+x₂=1 x₁x₂=-56 x₁=8 x₂= -7 5x²-18x+16=0 D=18²-4*5*16=324-320=4=2² a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²) (2x+1)(4x²-2x+1)-1=1,6x²(5x-2) (8x³+1)-1=8x³-3.2x² 8x³+1-1-8x³+3.2x²=0 3.2x²=0 x=0
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