В большой пачке 96 конвертов , а в маленьком на 64 конверта меньше .Во сколько раз больше конвертов в большой пачке , чем в маленькой
Математика
В большой пачке 96 конвертов , а в маленьком на 64 конверта меньше .Во сколько раз больше конвертов в большой пачке , чем в маленькой
Ответ(ы):
Гость:
96 - 64 = 32 - конвертов в маленькой пачке 94 - 32 = 32 - на 32 конверта меньше
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