В большой пачке 96 конвертов , а в маленьком на 64 конверта меньше .Во сколько раз больше конвертов в большой пачке , чем в маленькой

Математика

В большой пачке 96 конвертов , а в маленьком на 64 конверта меньше .Во сколько раз больше конвертов в большой пачке , чем в маленькой

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