«Экогея»? что обозначает
Биология
«Экогея»? что обозначает
Ответ(ы):
Гость:
Эколо́гия-наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов»
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