Электрическая плитка и лампа накаливания соединены последовать но и включены в ц??пь напряжением 220 в сопротивление на зажима плитки 40 ом лампы 400 ом определите напряжение на зажимах плитка и лампы

Физика

Электрическая плитка и лампа накаливания соединены последовать но и включены в ц??пь напряжением 220 в сопротивление на зажима плитки 40 ом лампы 400 ом определите напряжение на зажимах плитка и лампы

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