Чему равна частота и период колёса ветродвиг.,если за 2мин колесо сделало 50оборотов

Физика
Чему равна частота и период колёса ветродвиг.,если за 2мин колесо сделало 50оборотов
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