Почему на структурных почвах растения лучше растут? Почему самый верхний горизо??т почвы, как правило, темный? Что такое гумус? КТО ЗНАЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕТ,СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! .

Гость: Гость:

1). Основной структурой почвы является то, что она включает в себя перегной, песок, глину, а также растворимые в воде минеральные соли. В самой почве минеральных солей очень мало. Если измерить в литрах, то на литровую банку почвы, солей в ней будет всего 1:100. Но, тем не менее, в разных почвах количество минеральных солей различно. Наибольше всего минеральных солей в чернозёмной почве. Также в структуре почвы содержится различное количество воды и воздуха, которые так необходимы для жизни растений. Вода непосредственно выполняет роль растворения минеральных солей, а кислород воздуха необходим для дыхания корней растения. Вода и воздух. Как узнать есть ли в почве вода? Например, возьмём кусочек почвы и положим в пробирку, которую слегка нагреем. Вскоре мы увидим, что на верхней, холодной части пробирки оседают мелкие капельки воды. Эти капли воды выделились из почвы, значит, в почве есть вода. А чтобы узнать есть ли в почве воздух достаточно бросить в стакан с водой, небольшой кусочек почвы, сразу же из почвы начнут выделяться пузырьки. Значит, в почве есть воздух. Также почва делится на структурную и бесструктурную. Как определить структурную почву? Если взять кусочек почвы, и она в руках начнёт распадаться на отдельные комочки размерами от 2,5 до 10 мм, то такая почва, называется мелкокомковатой либо структурной почвой. В каждом этом комочке структурной почвы находятся частички глины и песка, которые прочно склеены перегноем. Такой комочек водой смыть невозможно. Чем хороша структурная почва, а тем, что может одновременно в себе содержать много воды, а также минеральных солей и воздуха, которые так необходимы для жизни растений и почвенных микробов. Пробелы между комочками рыхлой почвы заполняются воздухом. Отсюда в структурной почве очень много воздуха, что облегчает дыхание корням растений. Особенно хорошо комочки структурной почвы поглощают воду во время таяния снега либо выпадения дождя. Каждый комочек напрямую пропитывается влагой, избыток воды свободно просачивается между комочками в более глубокие слои почвы и там остаётся. В итоге структурная почва мало испаряет влаги, и потому в ней сохраняются большие запасы воды. Как определить бесструктурную почву? Структурная почва всё время в одном состоянии быть не может и со временем изменяется. В итоге перегной почвы постепенно разрушается и перестаёт склеивать комочки, плюс ко всему ежегодная вспашка комочков почвы, которые растираются и превращаются в мелкие частицы пыли. Такая распылённая почва называется бесструктурной почвой. В бесструктурной почве мелкие частицы плотно примыкают друг к другу, в итоге между ними мало воздуха и талые воды либо дождь смачивают только саму поверхность бесструктурной почвы и не приникают вглубь почвы. После дождя на поверхности почвы образуется корка, и почва быстро высыхает. В такую почву почти не проникает воздух, который так необходим для дыхания корней растений. В результате необходимого количества воды, воздуха и минеральных веществ в бесструктурной почве нет, а значит, из-за неплодородности и урожаи будут низкими и неустойчивыми.