Как вы понимаете фразу У.Шекспира" Вся ваша жизнь - игра.." помогите пожалуйста

Обществознание
Как вы понимаете фразу У.Шекспира" Вся ваша жизнь - игра.." помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жизнь очень интересная штука. сегодня ты можешь быть на коне,а завтра ты можешь упасть. ни когда не знаешь как будет через пять минут или день или год.когда у тебя на руках все карты жизнь начинает играть в шахматы. а отсюда вывод,жизнь - это игра!!!!
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