Как вы понимаете фразу У.Шекспира" Вся ваша жизнь - игра.." помогите пожалуйста
Обществознание
Как вы понимаете фразу У.Шекспира" Вся ваша жизнь - игра.." помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Жизнь очень интересная штука. сегодня ты можешь быть на коне,а завтра ты можешь упасть. ни когда не знаешь как будет через пять минут или день или год.когда у тебя на руках все карты жизнь начинает играть в шахматы. а отсюда вывод,жизнь - это игра!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Другие предметы
Математика
Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см, 40см, и 50см Если можн?? то как? Скажите пожалуйста! (Заранее спасибо)
Обществознание
Математика