В пределах какой крупной формы рельефа расположено озеро Мичиган?!

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Озеро Мичиган входит в число пяти великих озёр Северной Америки. Примечательным является то, что оно одно из всех своих собратьев полностью располагается на территории США. По площади водного зеркала оно занимает 3 место после озёр Верхнее и Гурон. По объёму пресной воды занимает 2 место, опережая Гурон. Некоторые специалисты рассматривают Мичиган и Гурон как единое озеро, соединённое проливом Макино. Благодаря ему, уровень воды в водоёмах одинаковый. Если взять эту точку зрения за истину, то водный гибрид выходит на 1 место по площади среди всех пресных озёр планеты Рассматриваемый водоём находится на высоте 177 метров над уровнем моря. Его площадь равна 58 тыс. кв. км. Максимальная глубина составляет 281 метр. Средняя глубина соответствует 85 метрам. Длина водоёма 494 км. Ширина достигает 190 км. Длина береговой линии равна 2636 км. Объём пресной воды достигает 4918 куб. км. К озеру примыкают 4 штата. Это Висконсин, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Вдоль береговой линии живёт 12 млн. человек. Крупнейшими городами на побережье являются Чикаго и Милуоки. В Чикаго (штат Иллинойс) живёт 2,7 млн. человек. С прилегающими пригородами образуется огромный мегаполис с населением 9,8 млн. человек. Это 3 место в стране после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Милуоки находится севернее и принадлежит штату Висконсин. Его население достигает 595 тыс. человек. С пригородами оно равняется 1 млн. 750 тыс. человек. В летний период население увеличивается, так как на берега водоёма приезжает много отдыхающих практически со всей Америки. Чем славится озеро Мичиган, так это пляжами. Этот регион называют "третьим берегом США" после атлантического и тихоокеанского побережья. Песок на берегу мягкий и слегка поскрипывает под ногами. Связано это с высоким содержанием в нём кварца. Вода в прибрежной зоне тёплая даже в конце лета. Возле берегов наблюдаются песчаные дюны. Особенно много их в штате Индиана и Мичиган.