Электричество происхождения слова
Физика
Электричество происхождения слова
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Электр, электро и от слова эле
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