Электронная конфигурация электронного слоям атома углерода возбуждения состоян??я
Химия
Электронная конфигурация электронного слоям атома углерода возбуждения состоян??я
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C +6 ) ) 2 4 1s² 2s² 2p⁶ схемы в фото
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