Электронное устройство приемника должно принимать и воспроизводить 14 различных ??игналов ,которые закодированы двоичным кодом минимальной длины. Сколько сигналов приняло устройство , если объем данного информационного сообщени...
Информатика
Электронное устройство приемника должно принимать и воспроизводить 14 различных ??игналов ,которые закодированы двоичным кодом минимальной длины. Сколько сигналов приняло устройство , если объем данного информационного сообщения 40 байт ?
Ответ(ы):
Гость:
В такой задаче по умолчанию подразумевается, что все сигналы кодируются одним и тем же числом бит. Так как 2^3 < 14 <2^4, то для кодирования одного сигнала требуется 4 бита/символ или 0,5 б/символ. Поэтому при объеме информационного сообщения в 40 б количество закодированных символов в нем равно 40:0,5=80 символов. Ответ :80
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