Элемент 1 группы образует оксид имеющий относительную массу 62. Определите металл.
Химия
Элемент 1 группы образует оксид имеющий относительную массу 62. Определите металл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эл-т 1 группы образует оксид,формула которого-R2O⇒ Mr(R)=62-Ar O2=46.Так как в формуле R2,то Ar (R)=46:2=23⇒ это Na. Na2O
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