Запишите предложения,расставляя недастоющие знаки припенания.подчеркните члены предложения.1)певчий дрозд это небольшая серая птичка.2)снегирь русская наша птичка.3)оляпка очень осторожная и чуткая птичка.

Гость: Гость:

1) Певчий дрозд-это небольшая серая птичка . Подлежащее- дрозд (подчеркивай одной чертой) ; сказуемое - птичка (подчеркивай двумя чертами) ; определение - певчий (подчеркивай волнистой линией) и определение - небольшая серая (тоже волнистой линией подчеркивай) 2) Снегирь - русская наша птичка. Подлежащее - снегирь (подчеркивай одной чертой) ; сказуемое - птичка (подчеркивай двумя чертами) ; определение -русская наша (подчеркивай волнистой линией ) 3) Оляпка- очень осторожная и чуткая птичка. Подлежащее- оляпка (подчеркивай одной чертой) ; сказуемое- птичка (двумя чертами подчеркивай); определение- осторожная и чуткая (волнистой линией) ; обстоятельство - очень (подчеркивай так _._._._.)