Сказка про приключения компьютерной мыши которая поссорилась с монитором

Гость: Гость:

Жила-була маленька комп'ютерна мишка. Весь день вона бігала по килимку з одного кута в інший. І був у неї начальник - системний блок. Він віддавав їй вказівки, що і як робити. І коли у неї щось не виходило, вона кидала стрілки на монітор, мовляв він у всьому винен. Монітор цього терпіти не став і відключився, залишивши мишку без роботи