Сказка про приключения компьютерной мыши которая поссорилась с монитором

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Сказка про приключения компьютерной мыши которая поссорилась с монитором
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-була маленька комп'ютерна мишка. Весь день вона бігала по килимку з одного кута в інший. І був у неї начальник - системний блок. Він віддавав їй вказівки, що і як робити. І коли у неї щось не виходило, вона кидала стрілки на монітор, мовляв він у всьому винен. Монітор цього терпіти не став і відключився, залишивши мишку без роботи
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