Обчислити на який рік свого володарювання ольга здійснила подорож до візантійської столиці
История
Обчислити на який рік свого володарювання ольга здійснила подорож до візантійської столиці
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона почала правити у 945 ,після смерті Ігоря ,а подорож до Візантії здійснила у 946 ,значить у першому році
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