Помогите написать программу си++ очень срочно нужно вычислить сумму 1+x^2/2+x^3/3+x^19/19
Информатика
Помогите написать программу си++ очень срочно нужно вычислить сумму 1+x^2/2+x^3/3+x^19/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> #include <stdio.h> #include <math.h> using namespace std; int main() { int x,y; cout<<"x="; cin>>x; y=((1+x^2)/(2+x^3)/(3+x^19)/19); cout<<y; system("pause"); return 0; }
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