Помогите написать программу си++ очень срочно нужно вычислить сумму 1+x^2/2+x^3/3+x^19/19

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Помогите написать программу си++ очень срочно нужно вычислить сумму 1+x^2/2+x^3/3+x^19/19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> #include <stdio.h> #include <math.h> using namespace std; int main() {   int x,y;   cout<<"x=";   cin>>x;   y=((1+x^2)/(2+x^3)/(3+x^19)/19);   cout<<y;   system("pause");   return 0; }
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