Письменно перечислите те виды стихийных явлений природы , которые особенно вредя?? сельскому хозяйству, и охарактеризуйте их вред.... СРоЧНООООО плизззззз
География
Письменно перечислите те виды стихийных явлений природы , которые особенно вредя?? сельскому хозяйству, и охарактеризуйте их вред.... СРоЧНООООО плизззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грозы, торнадо- могут сломать здания, засушливость вредит растениям, так же как и наводнения, сильная жара способствует пожару, гибели скота и растений
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