У якій із цих сполук -СI2O3 чи CI2O7 масова частка хлору менша
Химия
У якій із цих сполук -СI2O3 чи CI2O7 масова частка хлору менша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подивись на формули в обох хлора однаково, о кисню більше в першій, відповідно що масова частка хлору менша в першій формулі
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