Опишите жарптицу до 100 слов

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Жар-птица – птица размером с павлина, да и по внешнему виду более всего напоминает она именно павлина, только обладает ярким золотистым с переливом в красный опереньем. Жар-птицуневозможно взять голыми руками, так как ее оперенье обжигает, при этом жар-птицу не окружает огонь. Большую часть жизни эти птицы проводят взаперти, что в Ирии, что в частных руках их держат в основном в золотых клетках, где они целыми днями поют песни, а по ночам этих удивительных птиц выпускают на кормежку. Любимая еда жар-птиц – фрукты, очень любят они яблоки, в особенности золотые.Жар-птицы по натуре своей добродушны и праздны, они редко обращают внимание на то, что творится вокруг, и мало что может отвлечь птицу от любимого занятия — пения.))))Родина жар-птицы – Ирий, однако некоторые могущественные чародеи, в частности Кощей-Бессмертный, силой удерживали птицу у себя. Иногда жар-птица сама покидает Ирий и тогда ее можно встретить в садах, особенно она любит яблоневые.