Найти наибольшее значение функции и значение аргумента, при котором достигается ??то наибольшее значение: 5-|x+8|

Алгебра

Найти наибольшее значение функции и значение аргумента, при котором достигается ??то наибольшее значение: 5-|x+8|

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