Найти наибольшее значение функции и значение аргумента, при котором достигается ??то наибольшее значение: 5-|x+8|
Алгебра
Найти наибольшее значение функции и значение аргумента, при котором достигается ??то наибольшее значение: 5-|x+8|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее значение равно 5 при х=-8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write the verbs in the correct tense: Present Simple or Present Continuous. 1) Look! He ____ the house. (leave) 2) She usually _____ to school....
Информатика
География
Письменно перечислите те виды стихийных явлений природы , которые особенно вредя?? сельскому хозяйству, и охарактеризуйте их вред.... СРоЧНООООО ...
Математика
Значения каких выражений являются рациональными числами? а) (√7+√3)всё в квадрат??; б)(√6+3√7)(3√7-√6);в)(3+5√2)в квадрате - 30√2; г)√8+√8