Расстояние между двумя городами равно 400 км . Определить расстояние между изображ??нием этих городов на карте в масштабом 1:500 000

Математика

Расстояние между двумя городами равно 400 км . Определить расстояние между изображ??нием этих городов на карте в масштабом 1:500 000

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