Расстояние между двумя городами равно 400 км . Определить расстояние между изображ??нием этих городов на карте в масштабом 1:500 000
Математика
Расстояние между двумя городами равно 400 км . Определить расстояние между изображ??нием этих городов на карте в масштабом 1:500 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 км= 40000000см 40000000/500000=80см Ответ: 80см
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