В 6:00 стенные Часы пробили шесть раз Алибек заметил что во время время от первого у??ара до 6 равняется 30 секунд сколько времени будет продолжать бой часов в 12:00 Когда часы бьют 12 раз

Математика

В 6:00 стенные Часы пробили шесть раз Алибек заметил что во время время от первого у??ара до 6 равняется 30 секунд сколько времени будет продолжать бой часов в 12:00 Когда часы бьют 12 раз

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