В 6:00 стенные Часы пробили шесть раз Алибек заметил что во время время от первого у??ара до 6 равняется 30 секунд сколько времени будет продолжать бой часов в 12:00 Когда часы бьют 12 раз

Математика
В 6:00 стенные Часы пробили шесть раз Алибек заметил что во время время от первого у??ара до 6 равняется 30 секунд сколько времени будет продолжать бой часов в 12:00 Когда часы бьют 12 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:6=5сек от одного до другого удара 5*12=60сек 12 раз
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