Элемент, название которого в переводе с латинского означает "безжизненный"
Химия
Элемент, название которого в переводе с латинского означает "безжизненный"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азот (N) ..............
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