Элементы,которые расположены VA группе имеют: 1.Пять электронов на внешнем уровне 2.Всего пять электронов 3.Пять энергетических уровней 4.Заряд ядра,равный +5

Химия
Элементы,которые расположены VA группе имеют: 1.Пять электронов на внешнем уровне 2.Всего пять электронов 3.Пять энергетических уровней 4.Заряд ядра,равный +5
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